Росморречфлот утвердил соглашение на строительство порта в Мурманске

Мурманск, , 17:15 — REGNUM Концессионное соглашение по проекту строительства угольного терминала «Лавна» в Мурманске подписано заместителем Министра транспорта Российской Федерации — руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта Юрием Цветковым. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Государственной транспортной лизинговой компании.

Напомним, ранее Правительство РФ распорядилось заключить концессионное соглашение на финансирование, создание и эксплуатацию объектов инфраструктуры морского порта Мурманск, в том числе на строительство морского порта «Лавна». Соответствующее распоряжение 1 октября подписал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

Механизм концессии предусматривает, что концессионер должен построить угольный терминал «Лавна» мощностью 18 млн тонн, а концендент — обеспечить транспортную доступность и завершить строительство первого этапа существующей железнодорожной инфраструктуры.

Проект строительства комплекса перегрузки угля «Лавна» в морском порту «Мурманск» включен в Госпрограмму «Развития транспортной системы России», Стратегию развития железнодорожного транспорта, Транспортную стратегию РФ и «Комплексный план модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры».

Вложения инвесторов в угольный терминал составят 24 млрд рублей. Сейчас на площадке ведутся подготовительные работы и работы по вертикальной планировке, подписан контракт на поставку оборудования.

Первую очередь терминала мощностью 9 млн тонн планируется запустить в декабре 2019 года, вторую — в декабре 2021 года.

Ожидается, что проект даст большой эффект для отечественной транспортной инфраструктуры: поспособствует переводу грузопотоков из портов Прибалтики в Россию и освоению новых рынков сбыта за счет увеличения грузоподъемности судов, соответственно вырастет экспорт энергетических углей.

«Подписание концессионного соглашения с Росморречфлотом — один из важнейших этапов проекта. «Лавна» будет первой в России портовой концессией. Хотел бы выразить благодарность всем, кто участвовал в проработке модели проекта — Минтрансу, Росморречфлоту, Минэкономразвития, Минфину, ФАС и РЖД. Проект даст не только большой эффект для отечественной транспортной инфраструктуры, но и обеспечит занятость в удаленном регионе России. На стройке уже работает более тысячи человек, и будет создано столько же рабочих мест в будущем при запуске терминала», — подчеркнул генеральный директор ГТЛК Сергей Храмагин.

Как сообщало ИА REGNUM, на западном берегу Кольского залива продолжается реализация проекта развития Мурманского транспортного узла, в рамках которого должны быть построены угольный порт «Лавна» с возможностью перевалки 18 млн тонн угля и автомобильные и железнодорожные подходы к порту. На развитие МТУ запланировано выделение в 2011—2021 годах около 140 млрд рублей, в том числе порядка 60 млрд рублей — из бюджета.

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