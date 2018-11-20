Волонтеры помогают жителям Тверской области перейти на «цифру» — Руденя

Тверь, , 16:29 — REGNUM В Тверской области работают волонтёры, которые бесплатно помогают гражданам в установке и подключении оборудования для приёма цифрового ТВ. С 1 по 20 ноября специально подготовленные добровольцы организовали подключение к цифровому телевидению более 100 граждан. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства, переход на цифровое вещание обсудили 20 ноября на заседании правительства региона под руководством губернатора Игоря Рудени.

Как отмечалось на заседании, всего в проекте задействовано более тысячи волонтёров. В регионе действует единый волонтёрский штаб, заявки от граждан на оказание помощи в подключении принимаются по единому телефону 8(4822) 33−33−45.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября текущего года состоялся запуск второго мультиплекса цифрового телевещания на территории Верхневолжья. В настоящее время жителям доступны 20 телеканалов в высоком цифровом качестве. А уже с 3 декабря Тверская область, первая в России, полностью перейдет на цифровое телевещание.

«Для нас это новые возможности по повышению качества жизни населения. Принято решение, что Тверская область станет пилотным регионом, где с 3 декабря будет функционировать только цифровое вещание. Мы проводим большую работу для успешной реализации этого проекта в полном объёме», — отметил Игорь Руденя ранее.

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