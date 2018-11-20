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Турецкие власти расследуют повышение цен на видеоигры

Экономика

Множество игроков по всей стране обратилось к властям с жалобами на завышенную цену в PS Store

Анкара, 20 ноября 2018, 16:53 — REGNUM  Министерство промышленности и торговли Турции расследует повышение цен на продукцию в Playstation Store. Некоторые игры в Турции стоят ощутимо дороже, чем в остальном мире, сообщает турецкое издание VG24/7.

Турецкие власти обратились к компании Sony за выяснением причинан таких высоких цен. Министерство промышленности и торговли Турции обратило внимание на эту ситуацию после того, как множество игроков по всей стране обратилось к властям с жалобами. По мнению министерства, повышение цен негативно отражается на поведении потребителей и обманом вводит игроков в заблуждение.

Сообщается, что недавно вышедшая Red Dead Redemption 2 в Турции продаётся за $88, в то время как в остальном мире её можно приобрести $65. Подобное завышение цен коснулось и других крупных игровых проектов.

Напомним, что Playstation Store — виртуальный магазин видеоигр, доступный пользователям консолей серии Sony Playstation. Ценовая политика и состав продукции магазина действительно отличается в разных странах, однако претензия турецких игроков стала первой подобной массовой жалобой для магазина.

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