«Аэрофлот» поддержал инициативу АЭВТ по предупреждению авиаперевозчиков

Москва, , 15:56 — REGNUM Инициативу Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), касающуюся заблаговременного предупреждения перевозчиков об изменениях цены на керосин, поддерживает авиакомпания «Аэрофлот». Об этом, как передает ТАСС, сообщил гендиректор авиакомпании Виталий Савельев в кулуарах форума «Транспорт России».

По его словам, инициатива Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта по данному вопросу «правильная».

Ранее глава АЭВТ Владимир Тасун заявлял, что представители ассоциации уже обратились с просьбой разработать порядок изменения цен на топливо в правительство России.

По его словам, у авиаперевозчиков оставался бы временной лаг на продажу билетов, если бы они узнавали об изменении стоимости керосина за три месяца.

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