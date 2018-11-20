Государственная компания «КазМунайГаз» продает сеть автозаправочных станций

Астана, , 15:43 — REGNUM Рентабельность сети автозаправочных станций «КазМунайГаз» в Казахстане за весь период работы составила 0,4%, сообщает 20 ноября издание Informburo со ссылкой на компанию.

Продажа автозаправочных станций, которые занимают 15% рынка продажи нефтепродуктов, связана с планами «КазМунайГаз» по снижению доли государства на рынке.

Основным собственником сети АЗС является ТОО «КМГ-Retail», доля активов которого составляет всего 0,5% от общего объема активов национальной компании.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября главой национальной компании «КазМунайГаз» назначен Алик Айдарбаев, который ранее занимал должность заместителя председателя правления фонда «Самрук-Казына».

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