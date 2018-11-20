Глава Нацбанка Молдавии ушел в отставку

Кишинёв, , 15:19 — REGNUM Глава Национального банка Молдавии Сергей Чокля ушел в отставку. Как заявил Чокля 20 ноября на пресс-конференции в Кишиневе, это связано с «личными обстоятельствами», передает корреспондент ИА REGNUM.

Чокля заявил, что со своей главной задачей на посту — стабилизацией банковской системы и валютного рынка — справился. «Развивать банковскую систему страны и внедрять новую стратегию будет новый глава Нацбанка», — добавил он.

Сергей Чокля возглавил Нацбанк в марте 2016 года — спустя полтора года после кражи 1 млрд евро из банковской системы страны. Молдавская «кража века» не расследована до сих пор, а главный обвиняемый в краже, мэр Оргеева Илан Шор остается на свободе и даже стал одним из ключевых лиц молдавской политики.