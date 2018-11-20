Внешнеторговый оборот России за 9 месяцев вырос на 20%

Москва, , 15:19 — REGNUM Внешнеторговый оборот России за январь-сентябрь 2018 года вырос на 20,1% и составил $500,9 млрд. Экспорт вырос на 27,9% до $325,4 млрд, импорт — на 7,8% до $175,5 млрд. Доля экспорта в товарообороте за девять месяцев увеличилась до 65% с 61% в 2017 году, доля импорта снизилась до 35% с 39%. Такие данные приводятся в докладе Минэкономразвития РФ.

Товарооборот с Евросоюзом увеличился на 21,5%, при этом прирост экспорта составил 29,0%, импорта — 7,4%. На второй строчке по объему внешнеторгового оборота страны АзиатскоТихоокеанского экономического сотрудничества. Торговый оборот со странами АТЭС увеличился на 21,3%, в том числе экспорт — на 35,5%, импорт — на 8,0%.

Наибольший прирост товарооборота отмечается со странами БРИКС — 25,3% до $90,9 млрд. и со странами ШОС — 24,1% до $105,9 млрд. Товарооборот со странами СНГ увеличился на 13,8% до $59,0 млрд.

В основном на экспорт Россия продает топливноэнергетические товары, их доля выросла на 3,6 п.п. до 64,6%. Несырьевой экспорт за девять месяцев увеличился на 22,8% и составил $169,3 млрд.

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Как сообщало ИА REGNUM, внешнеторговый оборот России за восемь месяцев 2018 года составил $445,4 млрд, что на 20,8% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Российский экспорт увеличился на 28,0% и составил $287,5 млрд.

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