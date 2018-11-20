Благодаря помощи России учащиеся 503 школ Киргизии получают горячие обеды

Бишкек, , 15:16 — REGNUM Еще 83 школы присоединились к проекту по обеспечению учащихся младших классов питанием, реализуемому в Киргизии Всемирной продовольственной программой ООН и министерством образования республики. Об этом заявил страновой директор ВВП ООН Андреа Баньоли, выступая на пресс-конференции, пишет «Вечерний Бишкек».

По его словам, теперь более 145 тысяч киргизстанских школьников в 503 общеобразовательных учреждениях страны будут получать горячие обеды.

В свою очередь представитель ВПП ООН Ольга Ниязалиева отметила, что это стало возможным благодаря финансовой поддержке России, ранее выделившей $10 млн (660 млн рублей) на пятилетнюю программу по оптимизации школьного питания в Киргизии.

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«На эти деньги были закуплены электроплиты, жарочные шкафы, холодильное оборудование, водонагреватели и кухонные приборы — всё, что необходимо для организации питания в школах», — уточнила она.

ИА REGNUM напоминает, что начиная с 2013 года, министерство образования и науки Киргизии и Всемирная продовольственная программа ООН приступили к реализации программы по оптимизации школьного питания в стране.

Отметим, что Россия является крупнейшим донором ВПП ООН в Киргизии. За время работы Всемирной продовольственная программы в этой стране российское правительство выделило свыше $60 млн (3,96 млрд рублей по текущему курсу) на оказание поддержки социальных проектов этой международной организации.