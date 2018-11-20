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В РЖД раскрыли стоимость проезда в новых плацкартных вагонах

Экономика

Тарифы на проезд в плацкартных и общих вагонах устанавливает ФАС

Москва, 20 ноября 2018, 15:11 — REGNUM  Билеты в новые плацкартные вагоны РЖД будут стоить не дороже, чем в обычные. Об этом рассказал 20 ноября журналистам в кулуарах выставки «Транспорт России» генеральный директор Федеральной пассажирской компании Петр Иванов.

Цена билета не изменится, заверил руководитель дочерней компании РЖД по перевозкам пассажиров в поездах дальнего следования. Тарифы на проезд в плацкартных и общих вагонах устанавливает ФАС.

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Таким образом, текущие цены на места в плацкартных вагонах не изменятся после обновления парка пассажирских вагонов. Первые пассажиры смогут воспользоваться новым вагоном, вероятно, уже в конце 2018 года, пояснил Иванов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сети появились изображения новых плацкартных вагонов РЖД, в которых появятся модульные пространства и пассажирские места со шторками. Вагоны оснастят гигиеническим душем, пеленальным столиком, сушилками и розетками.

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