«По просьбам москвичей»: Собянин объявил о сносе двух долгостроев

Москва, , 15:09 — REGNUM По просьбе жителей власти столицы России приняли решение о сносе двух «долгостроев» — на Можайском шоссе и на Шипиловской улице. Об этом в своем Twitter написал мэр Москвы Сергей Собянин.

«По просьбам москвичей сносим два долгостроя: на улице Шипиловской и на Можайском шоссе», — написал градоначальник.

По его словам, указанные строения стали опасными в результате обветшания. Также Собянин пообещал благоустроить освобожденные от долгостроев площадки.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября стало известно, что на территории Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО) за два года снесено 118 построенных без разрешений объектов. По словам Сергея Собянина, Новая Москва избавляется от незаконно построенных уродливых объектов.

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