Венгерская компания хочет построить в Коми мусороперерабатывающий завод

Сыктывкар, , 15:08 — REGNUM Межмуниципальный автоматизированный завод по переработке мусора мощностью 120 тысяч тонн в год и полигон ТКО предлагает создать в Коми венгерская фирма «Полуш». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе постоянного представительства Коми при президенте России.

Напомним, как и во многих других регионах страны, в Коми проблема утилизации мусора не решалась десятилетиями. В этом году власти республики приняли региональную программу в области обращения с отходами на ближайшие 10 лет. В ее рамках на территории республики построят два мусороперерабатывающих завода, четыре экотехнопарка и порядка 20 полигонов. На реализацию программы из бюджетов всех уровней, а также из внебюджетных источников, выделят 13,3 млрд. рублей.

В ближайшие три года планируется построить мусоросортировочные комплексы в Сыктывкаре, Ухте и Емве.

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Добавим, что задача по наведению порядка в сфере обращения с отходами, поставленная президентом РФ, решается не легко — жители регионов выступают против строительства новых мусорных объектов. На границе Архангельской области и Коми, к примеру, обещают построить современный экотехнопарк. Однако после презентации проекта выяснилось, что объект будет служить местом размещения брикетированных ТКО из Москвы. Переработка этих отходов в экотехнопарке производиться не будет.

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