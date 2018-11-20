Руденя: В Тверской области начали выплачивать компенсации за телеприставки

Тверь, , 15:04 — REGNUM В Тверской области приступили к выплате компенсаций жителям за приобретённое оборудование для цифрового телевещания. Об этом говорилось 20 ноября на заседании правительства региона, которое провёл губернатор Игорь Руденя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства. Ожидается, что получателями поддержки станут не менее шести тысяч жителей области.

Как отмечалось на заседании, на данный момент заявки на предоставление компенсации на приобретённое оборудование для приёма цифрового телевидения подали около 100 жителей региона, более 60 уже получили выплаты.

«В соответствии с решением президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина наш регион первым в стране перешёл на полное цифровое эфирное телерадиовещание. Для нас это новые возможности по повышению качества жизни населения. Важно проинформировать население о возможности получить компенсацию за приобретённое оборудование, об условиях получения выплат и о том, где это можно сделать», — отметил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября текущего года в Тверской области состоялся запуск второго мультиплекса цифрового телевещания. 20 телеканалов в высоком качестве доступны жителям на всей территории Верхневолжья. С 3 декабря телевещание на территории Тверской области — впервые в России — будет осуществляться только в цифровом формате.

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