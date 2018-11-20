В нацпроект по поддержке занятости войдут 13 регионов России

Москва, , 15:01 — REGNUM Министерство экономического развития РФ проводит конкурсный отбор регионов для участия в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости». Конкурсный отбор проводится в два этапа, сообщается на сайте Минэкономразвития.

На первом заочном этапе конкурса будут проведена оценка проектов региональных программ. В нем примут участие все субъекты РФ. До 5 декабря 2018 года определятся не более 30 регионов — потенциальных участников.

Второй этап — это доработка региональных программ отобранных 30 регионов. Итоги субъекты РФ представят экспертной комиссии до 14 декабря 2018 года. По итогам в национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» в 2019 году будут включены 13 регионов России.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, наиболее острыми проблемами бизнеса в России на сегодняшний день являются высокая налоговая нагрузка и снижение спроса на товары и услуги. Об этом заявили 64% и 54% российских предпринимателей соответственно.

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