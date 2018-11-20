В Тверской области телевещание станет полностью цифровым с декабря — Руденя

Тверь, , 14:50 — REGNUM С 3 декабря на территории Тверской области будет работать только цифровое телевидение. Готовность населения к переходу на новый телеформат обсуждался 20 ноября на заседании правительства региона, которое провел губернатор Игорь Руденя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства. Тверская область первой из российских регионов в полном объеме перейдет на цифровой формат вещания. 9 ноября состоялся запуск второго мультиплекса цифрового телевещания. В настоящее время 20 телеканалов в цифровом качестве доступны жителям на всей территории Верхневолжья.

«В соответствии с решением президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина наш регион первым в стране перешёл на полное цифровое эфирное телерадиовещание. Для нас это новые возможности по повышению качества жизни населения. Принято решение, что Тверская область станет пилотным регионом, где с 3 декабря будет функционировать только цифровое вещание. Мы проводим большую работу для успешной реализации этого проекта в полном объёме», — отметил Игорь Руденя.

На заседании глава региона поручил обеспечить ежедневный мониторинг наличия в продаже оборудования для приёма цифрового телесигнала в торговых организациях, а также цен на такое оборудование. Во всех районах области работают специально подготовленные волонтёры, которые бесплатно помогают гражданам в установке и подключении приставок и антенн для приёма цифрового ТВ. Для жителей региона с низким уровнем дохода предусмотрена компенсация за приобретённое оборудование.

Игорь Руденя также поручил рассмотреть возможность увеличения продолжительности включений регионального филиала ВГТРК — «Вести Тверь» в эфир федерального канала. С такой просьбой обратились жители Верхневолжья. Кроме того, на заседании облправительства рассмотрели предложения по изменению регионального законодательства, которые позволят направлять средства Фонда капитального ремонта на ремонт или замену коллективных антенн в многоквартирных домах.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября состоялся запуск второго мультиплекса цифрового телевещания. В настоящее время 20 телеканалов в цифровом качестве доступны жителям на всей территории Верхневолжья. 15 ноября на заседании правительства РФ Игорь Руденя рассказал об опыте перехода Тверской области на цифровое телевещание. Он выступил с предложением закрепить в федеральном законодательстве положение об обязательном наличии антенн для приема цифрового эфирного телевидения в новых многоквартирных домах.