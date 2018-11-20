Шесть фракций Рады подписали постановление о моратории на повышение тарифов

Киев, , 14:49 — REGNUM Шесть фракций Верховной Рады Украины подписали проект постановления о вводе моратория на повышение тарифов и проведении аудита энерготарифов. Об этом 20 ноября с трибуны Рады заявил депутат, глава депутатской группы «Партия «Возрождение» Виктор Бондар.

«Шесть фракций парламента подписали проект постановления об остановке повышения тарифов, вводе моратория на повышение тарифов и проведении аудита энерготарифов… Сегодня газ украинской добычи стоит 70−90 долл. Почему вы предлагаете нам покупать его по 300 долл? Кто наживается на этом? За счет украинцев наживаетесь и покупаете по всему миру себе виллы, яхты, получаете сумасшедшие зарплаты и премии, которых не видит никто в мире. Ни в одной стране Европы нет таких зарплат у руководства нефтегазовой компании», — возмутился Бондар.

Он сообщил, что на Украине разрушилась система госуправления из-за чего 22 города остались без отопления.

«Дождались подготовки к зиме так, что 22 города в Украине остались без отопления. И только решение президента было необходимо, чтобы подключить газ. Это говорит об абсолютном развале административной сети государственных органов власти и правительственной команды. Руководство «Нафтогаза» выписывает себе премии по 8 млн долл и отправляет эти деньги своим мамам в США. О чем это говорит? Они не чувствуют, что реально происходит в Украине и готовы за два часа выскочить отсюда и переехать жить туда, где накапливают деньги», — рассказал Бондар.

Также глава фракции «Радикальная партия» Олег Ляшко призвал правительство снизить тарифы на газ.

«Если вы унижаете народ бедностью, идите прочь… Две недели назад мы вместе с руководителями других фракций и групп зарегистрировали проект постановление об отмене решения правительства о повышении цен на газ. Мы предлагаем весь газ украинской добычи направить на нужды жилищно-коммунального хозяйства, установить справедливую цену на газ, чтобы люди не платили космические поборы за коррупцию и неспособность власти навести порядок в стране», — сказал Ляшко.

Как сообщалось, 15 ноября в интервьюагентству Reuters премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство не отменит повышение цен на газ, которое произошло с 1 ноября 2018 года. Премьер отметил, что не будет прислушиваться к требованиям Рад и населния отменить рост цен на газ. «Популизм привел к слабости Украины. Этого нельзя допускать», — сказал Гройсман.

Напомним, в октябре премьерГройсман заявил о повышении цены на газ для населения на 23,5% (до 307 долл за 1 тыс кубометров) с 1 ноября.

«Цены на газ для населения с 1 ноября вырастут на 23,5%. Это то, что нам удалось невероятными усилиями достичь вследствие этих переговоров (с МВФ — ред.)», — констатировал Гройсман.