Демиховский поезд признан победителем премии в области импортозамещения

Орехово-Зуево, Московская область, , 14:47 — REGNUM Электропоезд ЭП3Д производства Демиховского машиностроительного завода (входит в Трансмашхолдинг) признан победителем Национальной премии в области импортозамещения «Приоритет-2018» в номинации «Транспорт», сообщает 20 ноября пресс-служба предприятия.

В сообщении отмечается, что поезд разработан российскими конструкторами, в нем более чем 90% комплектующих — отечественного производства. Это позволяет заводу и эксплуатирующим предприятиям избежать санкционных рисков, связанных с приобретением запасных частей и расходных материалов за рубежом, а также обеспечить конкурентоспособность поезда в сравнении с продукцией других отечественных и зарубежных производителей.

При создании ЭП3Д конструкторы использовали современные технические решения и учитывали мнение пассажиров, а также представителей эксплуатирующих и обслуживающих организаций.

Производство электропоездов для внутрироссийского началось в 2018 году, и в настоящее время они успешно эксплуатируются на Северо-Кавказской, Дальневосточной и Приволжской железных дорогах. Ранее ЭП3Д производились на экспорт, поставлялись в Казахстан.

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