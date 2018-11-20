Нацбанк Казахстана одобрил Народному банку открытие филиала в Узбекистане

Астана, , 14:50 — REGNUM Народный банк Казахстана планирует открыть дочерний банк в Узбекистане, заявила председатель правления Halyk Bank Умут Шаяхметова, сообщает 20 ноября агентство «КазТАГ».

Глава банка отметила, что Национальный банк Казахстана одобрил открытие филиала. В ближайшее время Народный банк подаст документ в Центральный банк Узбекистана на открытие своего отделения.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле Национальный банк Казахстана и Центральный банк Узбекистана подписали соглашение о взаимодействии в сфере банковского надзора.

Отметим, Народный банк входит в Halyk Group, которая также представлена в Грузии, Киргизии, России и Таджикистане.

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