«Дочка» Минтранса РФ подала в суд на производителя «Суперджетов»

Москва, , 14:42 — REGNUM Два иска к авиастроительной корпорации «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) подала принадлежащая Минтрансу РФ Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК). Общая сумма исковых требований составляет более 500 млн рублей, пишет газета «Ведомости».

По сведениям Арбитражного суда Москвы, в конце октября и начале ноября истец подал иски на 349 млн и 160 млн рублей. По информации источников издания, ГТЛК требует компенсировать срыв сроков поставок 30 пассажирских лайнеров «Сухой Суперджет 100».

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября стало известно, что бельгийская авиакомпания Brussels Airlines решила отказаться от эксплуатации от российских самолетов SSJ-100 из-за частых технических неисправностей авиалайнеров.

Читайте также: Бельгийская авиакомпания отказалась от «Суперджетов»