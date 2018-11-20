Жители многоэтажек в Дагестане по вине застройщиков остались без света

Махачкала, , 14:39 — REGNUM В Кировском районе города Махачкалы за хищение электроэнергии обесточены ряд многоквартирных домов. В списке оказались как новостройки «с историей», так и недавно возведённые дома, сообщили ИА REGNUM 20 ноября в пресс-службе МРСК Северного Кавказа.

На разговор с энергетиками вышли жители некоторых домов, в которых были выявлены хищения. Они рассказали, что проблемная ситуация возникла из-за бездействия застройщика. По словам жильцов, они готовы пользоваться электроэнергией по правилам и проблемы с законом им не нужны.

Энергетики установили, что недобросовестные застройщики не выполняют технические условия, потому что просто не подают заявку на их получение. Они подключаются самовольно к уже имеющимся мощностям, что зачастую приводит к авариям в электросетевом комплексе региона.

По итогам проведенного рейда составлено 46 актов бездоговорного потребления электроэнергии. Документы будут направлены в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер в отношении нарушителей.

По словам управляющего директора «Дагестанской сетевой компании» Муртазали Гитинасулова, в рамках работы с домами, осуществляющими неучтенное потребление электроэнергии, с начала 2018 года на законное пользование ресурсом было переведено 12 из 64 «проблемных» объектов.

Отмечается, что дома-нарушители отключались от электропитания и ранее, однако многие, так и не решив проблему, вновь подключались самовольно. В среднем в месяц одна такая новостройка может потреблять до 25 тыс. кВт⋅ч, а ежемесячный убыток сетевой компании оценивается в несколько сотен тысяч рублей.

Согласно закону, потребитель до присоединения к электросетям обязан получить технические условия на техприсоединение, после чего заключается договор энергоснабжения. На деле же для застройщика все выглядит намного проще. Он возводит дом, продает квартиры и лишь потом узаконивает его через суд.

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Напомним, что факты хищения электроэнергии недобросовестными застройщиками в городе Махачкале неоднократно выявлялись и ранее. И отключение таких домов от энергоснабжения не всегда спасает: они начинают пользоваться ресурсом незаконно.

Летом 2016 года в столице Дагестана насчитывалось около 200 проблемных новостроек. После рейдов по отключению только 133 из них прошли инвентаризацию и оформили документы на присоединение к электросетям.

Жильцы многоэтажных домов, незаконно потребляющих электроэнергию, на протяжении нескольких лет пользуются светом без заключения договоров на оказание услуг из-за того, что при сдаче домов застройщики не оформили должным образом документацию. А затем потребители оказываются в ситуации, при которой они не могут найти своего застройщика, который должен уладить все вопросы с энергетиками.

Как сообщало ИА REGNUM, проблема энерговоровства в СКФО в целом, и в Дагестане в частности, стоит остро не первый год. В июле 2018 года председатель правительства России Дмитрий Медведев заявил, что в 2017 общая задолженность топливно-энергетического комплекса Северного Кавказа по сравнению с 2016 годом выросла на 13 млрд рублей. Долги за электроэнергию увеличились более чем на 3,5 млрд рублей, и из-за неплатежей и самовольных подключений и врезок ситуация не поменялась и в 2018 году.

В августе полномочный представитель президента РФ в СКФО Александр Матовников отметил, что на 1 июля 2018 года общий долг субъектов округа за электроэнергию составил 27,5 млрд рублей. Наибольшая доля долгов за свет, а именно 30%, приходится именно на Дагестан.