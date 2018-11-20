На субсидии калужским фермерам в 2019 году потребуется 29 млн рублей

Калуга, , 14:38 — REGNUM В Калужской области планируют предоставлять субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам для частичного возмещение затрат на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и на реализацию продукции. Об этом заявили на заседании кабинета министров области, сообщает 20 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Как отметили участники заседания, на данные цели в 2019 году потребуется выделить из областного бюджета около 29 млн рублей. Также обсудили иные мероприятия по созданию региональной системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации. В региональном правительстве считают, что в результате реализации проекта «Система поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» удасться обеспечить прирост количества занятых в сфере малого предпринимательства, осуществить повышение доходов сельского населения и получить государственную грантовую поддержку на создание и развитие крестьянских фермерских и личных подсобных хозяйств.

Напомним, по информации Минсельхоза Калужской области, за последние шесть лет начинающим фермерам региона по программе поддержки предоставлено 185 грантов. Объем выплат превысил 190 млн рублей. Еще 67 грантов на сумму 517 млн рублей было выделено по программе развития семейных животноводческих ферм на базе крестьянско-фермерских хозяйств. С 2017 года за счет федеральных и областных средств предоставляются гранты на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов.