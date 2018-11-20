Назарбаев обсудил с главой Национального банка уровень инфляции

Астана, , 14:23 — REGNUM Председатель Национального банка Казахстана Данияр Акишев доложил президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву об основных факторах, способных повлиять на текущий уровень инфляции, сообщили 20 ноября в пресс-службе главы государства.

Глава финансового регулятора отметил, что на рост инфляции в стране влияет экономическая ситуация в странах, которые являются торговыми партнерами.

Кроме того, на уровень инфляции оказывают влияние субъективные факторы. Национальный банк ведет работу по выявлению таких рынков.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 году годовой уровень инфляции в Казахстане составил 5,3%. С начала года накопленная инфляция составила 3,7%.

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