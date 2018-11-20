Правительству рекомендуют проследить за «рецептами» колбасы

Москва, , 14:01 — REGNUM Для того чтобы добиться более сбалансированного и здорового рациона у граждан России, правительству в первую очередь следует ужесточить контроль над качеством производимой продукции и привить потребителю привычки здорового питания. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 ноября заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия»), комментируя инициативу о введении акцизов на колбасные изделия.

«Я против введения акцизов на колбасные изделия. Если мы хотим стимулировать людей покупать более полезные продукты, то делать это нужно не путем повышения цен», — заявил Огуль.

Депутат согласился, что колбасы и сосиски — не лучшая еда в рационе граждан России, однако это не означает, что решать проблему следует жёсткими методами налогового стимулирования.

«Давайте тогда менять потребительские предпочтения у населения, прививать привычки здорового питания. И одновременно с этим повышать качество самой продукции, в том числе и колбасных изделий. Авторы идеи введения акцизов на колбасу ссылаются на исследование британских ученых, в котором говорится, что канцерогеном среднего уровня опасности является переработанное красное мясо. Ну так давайте работать над качеством этой продукции, контролировать наличие в ней канцерогенов», — предложил он.

Депутат сослался на данные Росстата, согласно которым более 40% продаваемой в России колбасы производится не по ГОСТу, а по собственной технической документации производителя.

«Согласование этих «рецептов» или экспертиза документации не требуется, чем могут пользоваться недобросовестные производители. Вот с чем нужно работать. Нужно повышать качество колбасной продукции, прививать потребителю привычки здорового питания, а не вводить акцизы в надежде на то, что население само откажется от колбасы из-за роста цен», — заключил Огуль.

Ранее экспертный совет при правительстве России выступил с предложением ввести акцизы на продукты переработки красного мяса, в частности на колбасу, сосиски и бекон. Акциз может составить около 160 руб. на 1 кг продукта. Акциз предложен в рамках программы «Укрепление общественного здоровья», которая входит в национальный проект «Демография».

Члены экспертного совета в своих выводах ссылаются на исследование оксфордских учёных, согласно которому глобальные потери от избыточного потребления красного и переработанного мяса оцениваются в 2,4 млн смертей в год.