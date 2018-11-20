Российская часть Куршской косы присоединена к калининградской энергосистеме

Калининград, , 14:00 — REGNUM

С начала ноября 2018 года населенные пункты, которые располагаются на территории заповедной зоны Куршской косы в Калининградской области, были подключены к энергообъектам дочерней организации «Россети» — «Янтарьэнерго». Не смотря на то, что связь с литовской подстанцией «Нида» остается резервной, в пресс-релизе на сайте компании событие назвали «историческим».

"Это историческое событие для региона, потому что до текущего периода жители Куршской косы получали электроэнергию от сетей соседней Литовской Республики», — сообщили в компании.

По завершению строительно-монтажных работ в сентябре, энергетики поэтапно проводили подключение объектов к новым сетям. Отмечается, что для обеспечения энергобезопасности самой западной территории Российской Федерации, было построено более полутора километров воздушных линий и осуществлена прокладка 57 километров кабельных линий. Энергетики компании «Янтарьэнерго» также реконструировали подстанции в Зеленоградске и посёлке Лесной и построили три новые трансформаторные подстанции.

Кроме того, в рамках реализации этого проекта заповедная территория Калининградской области получила также дополнительную мощность — около 7 мегаватт. В компании отмечают, что это даст импульс развитию территории, реализации инвестиционных проектов правительства Калининградской области, национального парка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине ноября 2017 года глава «Россетей» Павел Ливинский доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, что в соответствии с планом Россия завершит все необходимые мероприятия, связанные с выходом из ее энергосистемы прибалтийский стран в 2018 году.

Напомним, страны Прибалтики до 2025 года планируют выйти из общей электроэнергетической системы БРЭЛЛ (Белоруссия —Россия — Эстония — Латвия — Литва). 28 июня 2018 года в Брюсселе прибалтийские республики, Польша и Еврокомиссия подписали политическое соглашение о синхронизации с сетями континентальной Европы до 2025 года. В сентябре группа по реализации плана объединения балтийского энергетического рынка BEMIP одобрила технический сценарий синхронизации систем электропередачи. Еврокомиссию попросят выделить 432,5 млн евро. Все работы оцениваются в сумму в 1,5 млрд евро.

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Из всех прибалтийских республик только Эстония в состоянии полностью обеспечить себя электричеством, Литва же самостоятельно может обеспечить только 15−20% своих потребностей, а Латвия может справиться с этой задачей за счет гидроэнергетики только в период половодья.

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