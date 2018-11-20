«Россия не нападет на Украину после запуска Nord Stream 2» — эксперт

Киев, , 13:55 — REGNUM На Украине эксперты обсуждают последствия ввода в эксплуатацию второй нитки газопровода «Северный поток-2».

В частности, эксперт-международник Владимир Воля сомневается, что Россия нападет на Украину после запуска «Северного потока-2».

«Сомневаюсь, что есть такая связь, потому что говорить о том, что транзит газа через Украину сдерживает Путина от каких-то действий, уже не стоит из-за тех событий, которые произошли летом 2014 года. Существующий транзит никого ни в чем не сдерживал и вряд ли сдержит», — сказал Воля 19 ноября в эфире телеканала NewsOne.

При этом политический эксперт Валерий Бебик отметил, что сегодня интересы Украины и США совпадают в вопросе противодействия строительству газопровода.

«Каждая страна имеет свои национальные интересы и это понятно. Капиталистическую конкуренцию никто не отменял. Мы видим, что тут совпадают стратегические интересы США, которые поставляют сжиженный газ в Европу, в частности в Польшу. Существует проблема использования газопровода «Дружба», который проходит через Украину. Тут интересы Украины и США совпадают. Это для нас хорошо», — рассказал Бебик.

Ранее, 16 ноября, глава правления национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев отметил, что в ноябре на острове Борнхольм в Дании местные жители провели общественные слушания по строительству Nord Stream — 2. По его словам, слушания завершились для российской компании «Газпром» «не слишком оптимистично».

«Местные жители выразили много замечаний и опасений — по их мнению, реализация проекта может создать существенные проблемы для судоходства и рыболовства. Маршрут, который рассматривался на слушаниях, проходит среди активного судоходного канала, где за год проходят около 1300 судов, занимающихся рыболовством, во время штормов — становятся на якорь. Иметь под собой трубопровод с газом под давлением в 50 атмосфер — сомнительное удовольствие», — отметил Коболев на своей странице в Фейсбуке.

Он напомнил, что маршрут потенциальной прокладки газопровода проходит через территории, где в середине XX в. затонули большие объемы химического оружия, авиабомб, боеприпасов.

Как сообщалось, в июне 2018 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что как только будет достроен «Северный поток-2», у России исчезнет сдерживающий фактор, и вероятность нападения РФ на Украину возрастет.

Напомним, 13 ноября министр энергетики США Рик Перри провел встречи с главой МИД Украины Климкиным и президентом Порошенко. По итогам встречи двух министров, пресс-служба украинского МИДа опубликовала заявление, в котором отмечается, что строительство газопровода «Северный поток-2» подрывает энергетическую безопасность и стабильность Европы.

Кроме того, пресс-служба президента Украины сообщила о необходимости противодействия проекту «Северный поток-2», а также заинтересованности Киева в покупке американского сланцевого газа.