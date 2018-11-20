В Генпрокуратуре оценили ущерб от нарушений при строительстве «Восточного»

Москва, , 13:53 — REGNUM Общий ущерб от нарушений во время строительства космодрома «Восточный» составил более 10 млрд рублей, возбуждено свыше 140 уголовных дел, заявил 20 ноября официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

«С 2014 года возбуждено более 140 уголовных дел. Ущерб составил свыше 10 млрд рублей», — заявил Куренной на интернет-канале надзорного ведомства «Эфир».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в рамках первой очереди космодрома «Восточный» был построен стартовый стол для ракет-носителей «Союз». Первый запуск с «Восточного» состоялся в апреле 2016 года.

В рамках второй очереди строительства космодрома на «Восточном» будут построены два стартовых стола под ракету-носитель «Ангара».

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