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В Госдуме рассказали о доходах Ярославля от московского мусора

Экономика

Москва продолжает переговоры с регионами по обращению с бытовыми отходами

В Госдуме рассказали о доходах Ярославля от московского мусора
Полигон «Скоково»

Москва, 20 ноября 2018, 13:44 — REGNUM  В Госдуме подтвердили, что поставки мусора из Москвы на полигон «Скоково» (Ярославская область) проводятся и будут проводиться до 1 января 2019 года, передает корреспондент ИА REGNUM 20 ноября.

«Действительно, велись переговоры с Тверской областью, и эти переговоры не закончились ничем. Что касается Ярославской области. Такие поставки на полигон «Скоково осуществляются в 2018 году и будут осуществляться до 1 января следующего года», — сообщил депутат Госдумы Николай Гончар («Единая Россия») в ходе пленарного заседания.

Также он рассказал об объеме средств, которые получает регион «за мусор».

«Прозвучала в свое время цифра, что за это заплачено 15 млн рублей. Это не соответствует действительности — 58 млн рублей. Кроме того межбюджетный трансфер 8 ноября этого года в бюджет Ярославской области поступило 413,9 млн рублей прежде всего на расходы, связанные с рекультивацией земель, с приведением в порядок того, что есть», — сообщил парламентарий.

Читайте развитие сюжета: В Госдуме рассказали о регионах-мусорках Москвы

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Полигоны и мусорные свалки
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