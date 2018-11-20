К 2024 году в субъектах РФ приведут в порядок более половины автодорог

Москва, , 13:44 — REGNUM В регионах России порядка 260 тыс. км или более половины всех региональных автодорог в нормативное состояние планируется привести к 2024 году. Проект охватит более 100 агломераций с населением более 200 тыс. человек. Это около 70 млн человек, почти половина населения страны, заявил сегодня. 20 ноября министр транспорта РФ Евгений Дитрих на форуме «Транспорт России», сообщили в Росавтодоре.

По его словам, в 2018 году Росавтодор сохранил высокие темпы работы на подведомственных трассах — по итогам сезона планируется ввести в эксплуатацию 275,7 км автодорог федерального значения.

«Общая протяженность федеральной сети автодорог в России на сегодняшний день составляет свыше 50 тыс. км, 77,96% из которых соответствуют нормативным требованиям. Финансовая поддержка регионов России по приведению в нормативное состояние дорог регионального и местного значения продолжится», — отметил Дитрих.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам и гостям XII Международного форума и выставки «Транспорт России». По его мнению, форум вносит значительный вклад в развитие транспорта страны.

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