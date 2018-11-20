В Казахстане планируют ликвидировать «Казагромаркетинг»

Астана, , 13:48 — REGNUM Совет директоров холдинга «КазАрго» дал согласие на ликвидацию товарищества с ограниченной ответственностью «Казагромаркетинг» из-за низкой инвестиционной привлекательности, сообщили 20 ноября в пресс-службе «КазАрго».

Работа холдинга по поиску стратегического инвестора в «Казагромаркетинг» не дала результатов. Решение о ликвидации принято в соответствии поручения президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о сокращении участия государства в экономике.

Ликвидация предприятия позволит сократить присутствие квазигосударственных компаний на конкурентных рынках IT-услуг.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября Нурсултан Назарбаев на церемонии открытия торгов на бирже Международного финансового центра «Астана» заявил, что государство должно контролировать не более 15% экономики страны.

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