Задолженность по зарплате жителям Новосибирской области назвали технической

Новосибирск, , 13:32 — REGNUM Любопытные цифры о задолженности по зарплате в десятки миллионов рублей обнародовали накануне специалисты Новосибирскстата, а сегодня, 20 ноября, региональное правительство поспешило заверить, что проблема носит «технический характер» и своевременно устраняется.

В официальной информации статистиков по этому поводу сказано, что за октябрь 2018 года общая сумма задолженности в Новосибирской области по состоянию на 1 ноября 2018 года составила 42 млн. рублей. Из них 3,8 млн. рублей — это невыплаченная заработная плата работникам, уволенным из организаций в 2017 году и ранее.

Также статистики подсчитали, что своевременно не получили заработную плату 954 человека и что в среднем на одного работника приходилось по 43 990 рублей невыплаченной заработной платы. Наибольший объем задолженности, по состоянию на 1 ноября 2018 года был зафиксирован в таких организациях, как ООО «Сибавтобан» («Строительство»), ОАО «Александра Невского» («Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях; лесозаготовки»), на долю которых приходится 67,6% общей суммы задолженности, утверждают статистики. По их словам, просроченная задолженность образовалась из-за отсутствия у предприятий и организаций собственных средств (94,3% общего объема задолженности).

Но региональное правительство поспешило сегодня фактически опровергнуть данные цифры, заявив:

«Ситуация с задолженностью по заработной плате в регионе, отражённая в статистических данных по состоянию на 1 ноября 2018 года, носит технический характер и своевременно устраняется».

«Рост задолженности по заработной плате обусловлен особенностями отражения данных по зарплате в статистической отчётности, и связан с периодами расчетов заказчиков за выполненные работы. В настоящее время все расчёты с работниками предприятий и организаций региона по выплате заработной платы за прошедшие периоды осуществлены либо завершаются», — заверил министр труда и социального развития области Ярослав Фролов.

По его словам, упомянутое ООО «Сибавтобан» по состоянию на 12 ноября выплатило задолженность перед 517 работниками. Также чиновник назвал другие предприятия, где ликвидированы долги по заработной плате: ПАО «Тяжстанкогидропресс», ОАО «Сибэлектротерм», МУП «Водоотведение» и МУП ЖКХ «Центральное».

Но при этом так и осталось непонятным — какова реальная сумма долгов по зарплате жителям области и какова информационная ценность таких данных статистики.