В Атырауской области Казахстана снизили тарифы на электроэнергию

Атырау, Казахстан, , 13:30 — REGNUM В Атырауской области Казахстана тарифы на электроэнергию снижены на 4,6%, заявил заместитель директора ТОО «АтырауЭнергосату» Турлан Дощатов, сообщает 20 ноября агентство «КазТАГ».

Дощатов отметил, что 14 ноября было получено заключение антимонопольного департамента, которое основано на представлении Генпрокуратуры о возврате потребителям 1,2 млрд тенге ($3,27 млн).

Снижение тарифов включало компенсацию в 150 млн тенге ($409 тыс.). В настоящее время проводится работы по возврату остальной суммы. Предположительная стоимость тарифа составит 4,1 тенге (73 копейки) за 1 кВт∙ч.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября директор по производству и управлению активами АО «Самрук-Энерго» Серик Тютебаев заявил, что предприятия холдинга пересматривают тарифы на электроэнергию.

Читайте ранее в этом сюжете: Казахстанский холдинг «Самрук-Энерго» готовится к снижению тарифов