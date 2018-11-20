Вторник, 20 Ноября 2018 года
13:41:16 МСК

В Атырауской области Казахстана снизили тарифы на электроэнергию

Экономика

14 ноября было получено заключение антимонопольного департамента

Атырау, Казахстан, 20 ноября 2018, 13:30 — REGNUM  В Атырауской области Казахстана тарифы на электроэнергию снижены на 4,6%, заявил заместитель директора ТОО «АтырауЭнергосату» Турлан Дощатов, сообщает 20 ноября агентство «КазТАГ».

Дощатов отметил, что 14 ноября было получено заключение антимонопольного департамента, которое основано на представлении Генпрокуратуры о возврате потребителям 1,2 млрд тенге ($3,27 млн).

Снижение тарифов включало компенсацию в 150 млн тенге ($409 тыс.). В настоящее время проводится работы по возврату остальной суммы. Предположительная стоимость тарифа составит 4,1 тенге (73 копейки) за 1 кВт∙ч.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября директор по производству и управлению активами АО «Самрук-Энерго» Серик Тютебаев заявил, что предприятия холдинга пересматривают тарифы на электроэнергию.

Читайте ранее в этом сюжете: Казахстанский холдинг «Самрук-Энерго» готовится к снижению тарифов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проблемы ЖКХ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить