РусГидро повысило уровень собираемости платежей на Дальнем Востоке

Москва, , 13:29 — REGNUM Уровень собираемости платежей за услуги ЖКХ на Дальнем Востоке за последний год вырос благодаря работе единых расчетно-информационных центров (ЕРИЦ), сообщает 20 ноября пресс-служба компании «РусГидро».

Первый центр был открыт в ноябре 2017 года в Райчихинске Амурской области. В результате за год работы объем поступлений от населения региона увеличился на 10%, количество обращений потребителей по вопросам состояния лицевого счета сократилось почти втрое — с 1300 до 460. Ежемесячно центр принимает порядка 3,7 тыс. клиентов.

В 2018 году аналогичные центры РусГидро начали работать в Хабаровском крае и в Холмске на Сахалине.

«К 2022 году эффект должен составить порядка 82,2 млн руб. Все эти средства будут направлены на решение вопросов надежности энергосистемы области», — сообщил генеральный директор АО «Энергосбытовая компания РусГидро» Владимир Кимерин, выступая на правительственном часе Сахалинской областной Думы.

В компании напомнили, что к реализации проекта создания ЕРИЦ в регионах присутствия РусГидро приступило в 2016 году. Пилотным регионом стал Красноярский край, где к настоящему времени ЕРИЦ уже работают в 15 городах и муниципальных районах.

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