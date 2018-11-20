Банк России оценил потенциальный эффект от новых санкций США

Москва, , 13:19 — REGNUM Негативное влияние на экономику России возможных новых санкций Соединенных Штатов будет не таким сильным, как после первой волны экономических ограничений, введенных странами Запада в 2−14 и 2015 годах, заявил глава департамента исследований и прогнозирования Банка России Александр Морозов. Об этом пишут 20 ноября «Ведомости».

По словам Морозова, в руководстве Центробанка РФ не готовы утверждать, что новые санкции будут совершенно безболезненны, но их воздействие на экономику РФ будет «в большинстве сценариев» гораздо слабее, чем в 2014 и 2015 годах.

Также глава департамента регулятора подчеркнул, что в случае необходимости Банк России сможет отказаться от закупки валюты в рамках бюджетного правила.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября стало известно, что Россия в сентябре увеличила свои вложения в государственные облигации США до $14,4 млрд.

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