Новый мост свяжет курорты «Архыз» и «Домбай» с Кавминводами

Черкесск, , 13:03 — REGNUM В Карачаево-Черкесии началось строительство нового мостового перехода через Большой Ставропольский канал. Новый путепровод свяжет горнолыжные курорты «Архыз» и «Домбай» с курортами Кавказских Минеральных вод. Он возводится на трассе А-165 Лермонтов — Черкесск, сообщили в пресс-службе дорожного управления «Кавказ».

Уже установлены береговые опоры моста, который будет располагаться рядом со старым — построенным в 1964 году. Параметры мостового сооружения позволят передвигаться по нему автомашинам общей грузоподъемностью до 100 тонн. Увеличится с двух до четырех количество полос, техническая категория этого участка повысится со II до I B.

Строительные работы на новом путепроводе будут завершены в 2019 году.

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Стоит отметить, что в 2018 году в Карачаево-Черкесии велись работы сразу на нескольких объектах дорожного строительства. Уже построены мосты через реки Теберда и Муруджу. К концу года будет окончен ремонт дороги на подъезде к Черкесску со стороны Ставрополя, на трассе Черкесск — Домбай у селения Архыз и на подъезде к курортам «Архыз» и «Домбай».

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