Правительственный «Татспиртпром» взял многомиллиардный кредит

Казань, , 12:48 — REGNUM Предприятие, созданное в 1997 году решением правительства Татарии, и запустившее в июле 2018 года крупнейший пивзавод в республике «Белый Кремль», взяло кредит на 3,04 млрд рублей на свою текущую деятельность. Примерно во столько же АО «Татспиртпром» обошлось строительство пивоваренного завода. О подписании договора на открытие возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками стало известно 20 ноября 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, компания была создана решением правительства республики в 1997 году. По итогам 2017 года, АО выпустило 11,5% всей водки в России. Помимо двух спиртовых заводов у компании имеется четыре ликероводочных завода. А летом 2018 года на территории индустриального парка «Чистополь» был запущен пивоваренный завод «Белый Кремль». В октябре 2017 года при проведении тендера на выбор подрядчика стоимость работ по возведению завода оценивалась в 2,84 млрд рублей.

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20 ноября 2018 года АО сообщило, что произвело закупку у единственного поставщика — ПАО «Сбербанк». Объектом закупки выступило заключение генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками на сумму 3,04 млрд рублей «для финансирования текущей деятельности заемщика», включая полное или частичное погашение текущей задолженности по основному долгу по кредитам кредитора и других банков. Кредит оформлен на 36 месяцев. В виде процентов по нему будет выплачено 912 млн рублей.