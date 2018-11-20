Президент Литвы пожаловалась главе ВТО на Россию

Вильнюс, , 12:47 — REGNUM Президент Литвы Даля Грибаускайте сегодня, 20 ноября, провела переговоры с генеральным директором Международной торговой организации Робертом Азеведу, сообщает корреспондент ИА REGNUM. На встрече литовский лидер подчеркнула, что ВТО нуждается в реформах.

Причиной она назвала существующее напряжение в системе международной торговли на которое необходимо оперативно реагировать. При этом она особо выделила Россию, которая, по словам Грибаускайте, использует «двойные стандарты» при торговле энергетическими продуктами с Литвой.

По её словам, необходимо менять весь механизм споров в организации, ускорить договорённости о цифровой торговле, решить вопрос назначения судей внутри организации и другие вопросы.

Литва вступила в ВТО в 2001 году. Это первый визит гендиректора организации в Литву.