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Президент Литвы пожаловалась главе ВТО на Россию

Экономика

Президент Литвы настаивает на реформе ВТО

Вильнюс, 20 ноября 2018, 12:47 — REGNUM  Президент Литвы Даля Грибаускайте сегодня, 20 ноября, провела переговоры с генеральным директором Международной торговой организации Робертом Азеведу, сообщает корреспондент ИА REGNUM. На встрече литовский лидер подчеркнула, что ВТО нуждается в реформах.

Причиной она назвала существующее напряжение в системе международной торговли на которое необходимо оперативно реагировать. При этом она особо выделила Россию, которая, по словам Грибаускайте, использует «двойные стандарты» при торговле энергетическими продуктами с Литвой.

По её словам, необходимо менять весь механизм споров в организации, ускорить договорённости о цифровой торговле, решить вопрос назначения судей внутри организации и другие вопросы.

Литва вступила в ВТО в 2001 году. Это первый визит гендиректора организации в Литву.

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Всемирная Торговая Организация
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