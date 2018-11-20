Через год в России замедлится рост доходов населения – прогноз

Москва, , 12:45 — REGNUM Рост реальных располагаемых доходов населения России в течение ближайшего года замедлится до значений, близких к нулю. К такому выводу пришли экономисты Финансового университета при правительстве РФ, сообщает 20 ноября пресс-служба вуза со ссылкой на исследование.

В исследовании отмечается, что прогноз сделан на основе потребительских настроений в октябре 2018 года и обновлён с использованием полученных данных среднесрочных экономических прогнозов. В результате экономисты определили, что уже через год реальные располагаемые доходы населения войдут в фазу стагнации возле нулевой отметки, а рост показателя будет колебаться в интервале от — 1,5% до 1,5% в годовом исчислении.

«Имеющиеся данные не дают оснований для того, чтобы ожидать роста реальных располагаемых доходов населения в течение ближайшего года или полутора лет», — говорится в отчёте университета.

При этом экономисты подтвердили ранее сделанный прогноз по уровню роста реальной заработной платы в России: он сохранится и составит в 2019 году 4−6%.

К неблагоприятным обстоятельствам исследователи отнесли накопление кредитов населением, выплаты по которым снижают доходы. «Сжатие», по их мнению, может также происходить под влиянием роста налогов (в частности, на недвижимость, землю и транспорт) и приравненных к ним платежей (штрафов, премии по полисам ОСАГО и т.п.).

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