В Таганроге откроют центр обучения китайских летчиков

Таганрог, Ростовская область, , 12:28 — REGNUM На базе авиационного научно-технического комплекса имени Бериева в Ростовской области будет создан центр обучения летчиков из Китая пилотированию гидросамолетов. Российско-китайский центр подготовки летного и технического состава гидроавиации будет иметь в своем составе два филиала — в России (в Таганроге и Геленджике) и в КНР.

Как сообщает портал Don24, соглашение о создании центра обучения было заключено в китайском городе Чжухай в ходе международной авиакосмической выставки Airshow China 2018.

Сообщается, что ранее была достигнута договоренность с французской компанией Airbus о создании аналогичного центра в Тулузе. Кроме того, заключено соглашение о производстве саолетов-амфибий Бе-103 на территории Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года между таганрогским предприятием и американской компанией Seaplane Global Air Services был подписан контракт на поставку в США самолётов-амфибий Бе-200ЧС.

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