Госдума приняла поправки в госбюджет-2018 во II чтении

Москва, , 12:31 — REGNUM Проект поправок к федеральному бюджету 2018 года Госдума приняла во втором, решающем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 20 ноября.

По расчетам правительства, доходы федерального бюджета по итогам 2018 года будут на 1,875 трлн рублей выше, чем предполагалось ранее, и составят 18,948 трлн рублей. Поступления в госсмету вырастут из-за увеличения цен на нефть, отмечали ранее в правительстве.

Между тем правительство предлагает значительно не увеличивать расходы госсметы в 2018 году. Так, они составят 16,809 трлн рублей, что на 217,7 млрд рублей больше, чем предполагалось ранее. Таким образом, госказна будет профицитной — доходы превысят расходы на 2,139 трлн рублей, что в 4 раза больше, чем планировалось ранее. Эти средства будут направлены в Фонд национального благосостояния.

Правительство предложило перераспределить расходы и средства, чтобы в оставшиеся дни 2018 года они ушли, в основном, на поддержку села, промышленности и регионов. Так, сельские жители получат порядка 1 млрд рублей на решение социальных вопросов. На сбалансированность бюджетов субъектов РФ отправится 97 млрд рублей — такие средства необходимы в качестве компенсации за отмену налога на движимое имущество, отмечали ранее в правительстве.

Объекты инфраструктуры в регионах также получат дополнительные ассигнования. Так, выставочный комплекс «Казань Экспо», для проведения мирового чемпионата Worldskills в Казани получит 9,508 млрд рублей. Еще 3,751 млрд рублей уйдут на обеспечение тепловой и электрической энергии в Чукотском автономном округе.

Ко второму чтению профильный комитет Госдумы распределил порядка 13,5 млрд рублей на цели национальной обороны. Речь идет о доведении денежного довольствия военнослужащих до уровня 2017 года. Кроме того, депутаты также распределили 6,2 млрд рублей в качестве межбюджетных трансфертов на создание или модернизацию сельскохозяйственных объектов. А акционерное общество «Государственный космический научно-производственный центр им М.В.Хруничева» в 2018 году получит дополнительные 4,908 млрд рублей, которые пойдут на финансовое обеспечение затрат, связанных с компенсацией операционной деятельности.

В третьем, итоговом чтении депутаты планируют рассмотреть документ уже завтра, 21 ноября, вместе с проектом федерального бюджета на 2019−2021 годы.