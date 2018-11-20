Инвестпрограмма Якутии утверждена на уровне 10,3 млрд рублей

Якутск, , 12:27 — REGNUM Утверждён объём инвестиционной программы Якутии. На эти цели в бюджете региона заложены 10,3 млрд рублей на 2019 год, в том числе 2,3 млрд — из федерального бюджета, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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За счёт предусмотренных объёмов Инвестиционной программы в 2019 году в Якутии планируется ввести 21 объект, в том числе 12 зданий для учреждений образования (две школы на 440 мест, 10 детских садов на 1 844 мест), два объекта социального обслуживания населения, две больницы, три здания для учреждений культуры и два спортобъекта.

В 2020 и 2021 годах на строительство соцобъектов в Якутии намерены потратить 15 млрд рублей: в 2020 году инвестпрограмма составит 7,7 млрд рублей, в 2021 — 7,2 млрд рублей, в том числе за оба года республика получит 1,8 млрд рублей федеральных средств.

Проект постановления об утверждении расходов в рамках инвестпрограммы был принят 19 ноября. На средства инвестпрограммы республика в том числе будет софинансировать федеральные программы. По словам министра экономики республики Майи Даниловой, 125,9 млн рублей из федерального бюджета будут потрачены на развитие сельских территорий, строительство спортивных объектов, обеспечение жильем молодых семей и детей-сирот.

Другими важными направлениями Инвестиционной программы стали обеспечение финансирования обязательств республики по строительству и реконструкции дорог. Также в списке целей реализации инвестпрограммы — обеспечение жильём ветеранов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, развитие инфраструктуры ТОСЭР, завершение строительства ранее начатых социальных объектов здравоохранения, образования, спорта.

Майя Данилова также отметила, что изыскиваются дополнительные источники финансирования инвестпрограммы.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году по сравнению с 2017-ым инвестиционная программа была сокращена на 9 млрд. рублей. Если в 2017 году она составляла 17,5 млрд рублей, то в 2018-м — 8,1 млрд рублей. Необходимость сокращения расходов по инвестпрограмме руководство республики тогда аргументировало необходимостью высвободить средства на повышение зарплаты бюджетникам.