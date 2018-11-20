Идеи депутатов — из сказки о Чиполлино: эксперт о штрафах для неработающих

Санкт-Петербург, , 12:20 — REGNUM Все граждане так или иначе платят налоги — хотя бы потому, что покупают продукты, а экономическая логика депутатов начинают все больше напоминать сказку о Чиполлино, сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 20 ноября, глава петербургской Ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынка Алексей Третьяков, комментируя сообщения о возможном введении штрафов для неработающих граждан за неуплату взносов в социальные фонды.

Как сообщалось ранее, автор законопроекта депутат Госдумы Сергей Вострецов заявил, что здоровые трудоспособные граждане, официально нигде не работающие (а это около 18 миллионов человек, многие из которых являются самозанятыми), должны сами платить за себя взносы в социальные фонды, потому что сейчас они пользуются социальными гарантиями государства за счет всех остальных граждан.

Предложения наших депутатов все больше напоминают сказку Джанни Родари о Чиполлино. В частности, монолог принца Лимона, где он говорит: «С тех пор, как мы ввели налог на воздух, вы стали меньше дышать. Это возмутительно».

По телевизору нам рассказывают, что в бюджете на следующий год заложен огромный профицит. Но если у нас есть триллион лишних денег, спрашивается, зачем давить народ?

Слова о том, что одни люди у нас пользуются социальными услугами за счет других, не совсем справедливы. Мы все так или иначе платим налоги — хотя бы потому, что мы все покупаем продукты, в стоимость которых заложен НДС.

Депутаты и чиновники предлагают нам пойти по псевдосоветскому пути. Там действительно боролись с тунеядством. Но там система была другой: все общество трудится на свой собственный интерес. Теперь же предлагается трудиться — всем, а использовать полученное — лишь некоторым. Цинизм зашкаливает, — отметил Третьяков.