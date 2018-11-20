Торговые палаты Казахстана и Тираны подписали меморандум о взаимопонимании

Астана, , 12:16 — REGNUM Торгово-промышленная палата албанской столицы Тираны и внешнеторговая палата Казахстана подписали меморандум о взаимопонимании, сообщает 20 ноября агентство «Казинформ».

Документ был подписан по итогам переговоров глав внешнеполитических ведомств Казахстана и Албании. Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов отметил, что Казахстан может служить для Албании мостом для развития сотрудничества со странами Туркестана.

Глава МИД также выразил надежду, что Албания также откроет Казахстану дорогу на Балканский регион.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября участники казахстанско-сербского бизнес-форума подписали четыре межведомственных меморандума. Ранее 9 октября состоялась встреча президентов Казахстана и Сербии Нурсултана Назарбаева и Александра Вучича.

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