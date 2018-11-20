Вьетнамский текстиль рассчитывает на новые зоны свободной торговли

Ханой, , 22:37 — REGNUM Скорое подписание Вьетнамом Всеобъемлющего прогрессивного соглашения для Транстихоокеанского партнерства (CPTPP) и соглашения о свободной торговле с ЕС несет большую выгоду для вьетнамской текстильной промышленности и производства одежды. Издание Нянзан приводит слова Као Хыу Хьеу, директора Группы производителей текстиля и одежды. По его словам, участие в CPTPP позволит вьетнамскому текстилю выйти на новые рынки, например, на канадский. Однако рынок внутри ТПП невелик, так как там не участвует США. Одновременно, в случае, если оправдаются слухи о вступлении Китая в формат, вьетнамским производителям придется жестко конкурировать с ним.

Ввиду этого Вьетнам с надеждой смотрит на ЗСТ (зоны свободной торговли) Вьетнама и ЕС. В настоящий момент ЕС является вторым после США рынком для вьетнамского текстиля и одежды. С вступлением в силу ЗСТ, вьетнамские производители получат налоговые льготы, что позволит сконцентрироваться именно на этом рынке, особенно если Китай все-таки вступит в CPTPP.