Внешэкономбанк взял курс на оздоровление «Евродона»

Ростов-на-Дону, , 11:44 — REGNUM Перед работниками крупнейшего агрохолдинга «Евродон» в течение недели будет погашена задолженность по заработной плате. За август, сентябрь и октябрь общая задолженность компании скопилась в размере 200 млн рублей.

Наряду с этим Внешэкономбанк, являющийся основным владельцем компании, взял курс на оздоровление предприятия. В птичниках появилось 277 тыс. голов птенцов. В течение 135 дней они должна набрать нужный вес. В инкубаторах агрохолдинга находится 282 тыс. яиц, родительское стадо насчитывает 76 тыс. голов, сообщает «Коммерсант».

ИА REGNUM напоминает, что ранее была закрыта задолженность по газу и электроэнергии. Общий долг за потребленные энергоресурсы превысил более 100 млн рублей.

Правительство Ростовской области также планирует принять необходимые меры, которые помогут улучшить ситуацию, в которой оказался крупнейший производитель индейки.

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