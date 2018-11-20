Вьетнам остается самым привлекательным направлением для инвестиций в АТР

Ханой, , 20:07 — REGNUM В преддверии саммита CEO стран АТЭС, который проходил с 17 по 18 ноября в Новой Гвинее, агентство PricewaterhouseCoopers провело опрос среди бизнес-лидеров стран АТЭС, в котором приняли участие представители каждой из 21 страны объединения, сообщает издание «Голос Вьетнама».

Несмотря на торговую войну между США и Китаем деловые круги стран АТЭС не теряют уверенности в том, что годовые доходы предприятий возрастут. Эта уверенность позволяет бизнесу стран АТЭС наращивать инвестиционную активность. Так в этом году 51% опрошенных заявил о готовности увеличить уровень инвестиций, когда как два года назад на это были готовы лишь 43%.

В этих условиях Вьетнаму второй год подряд удается сохранить лидирующее место в рейтинге самых популярных направлений для инвестиций в АТЭС. В этом году страна вошла в рейтинг наряду с США, Китаем, Австралией и Таиландом.