Работники Горно-химического комбината обсудят выполнение колдоговора

Железногорск, Красноярский край, , 11:31 — REGNUM Работники Горно-химического комбината (входит в Росатом) приступили к подготовке конференции, на которой будут обсуждаться итоги выполнения действующего коллективного договора, сообщает 20 ноября пресс-служба предприятия.

Конференция пройдет 11 декабря. В рамках подготовки к ней прошло первое двустороннее заседание представителей профсоюза и работодателя. Такие встречи, в соответствии с регламентом, будут еженедельными. Также с 19 по 30 ноября во всех подразделениях предприятия должны пройти собрания по подготовке к конференции.

Председатель профсоюзной организации ГХК Светлана Носорева сообщил, что действующий на предприятии коллективный договор рассчитан до конца 2019 года, а декабрьская конференция, предполагает рассмотрение отчёта о проделанной работе. Принимать новый коллективный договор предстоит в декабре следующего, 2019 года.

Горно-химический комбинат — Федеральная ядерная организация, Федеральное государственное унитарное предприятие. Расположено в ЗАТО Железногорск Красноярского края. ГХК является ключевым предприятием Росатома по созданию технологического комплекса замкнутого ядерного топливного цикла на основе инновационных технологий нового поколения.

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