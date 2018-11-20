Южнокорейский конгломерат купил компанию из США за 1,85 млрд долларов

Сеул, , 22:29 — REGNUM Крупнейший южнокорейский производитель пищевой продукции, конгломерат CJ Cheiljedang Corp. объявил о покупке американкой компании по производству замороженных полуфабрикатов за 1,85 миллиардов долларов. Как сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap, на такой шаг было решено пойти для расширения своей деятельности за рубежом.

В рамках сделки 80% американской Schwan’s Co. будет передано корейской компании. После завершения своего юридического оформления в начале 2019 года, эта сделка по поглощению станет крупнейшей в истории CJ Cheiljedang Corp.

Schwan’s Co. была основана в 1952 году в Миннесоте. Компания имеет 17 заводов и 10 логистических центров, на её предприятиях трудятся 12 тысяч человек. Ожидаемая выручка за 2018 год оценивается в 2 миллиарда долларов. Таким образом, корейский конгломерат увеличит количество своих предприятий в США до 22, а прибыль — до 400 миллионов долларов. Ранее были поглощены ещё две компании — Kahiki Foods и Mainfrost.