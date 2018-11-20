Источником резервов в Смольном считают госзакупки

Санкт-Петербург, , 11:14 — REGNUM Оптимизация и повышение эффективности государственных закупок является одним из источников финансовых резервов для бюджета Санкт-Петербурга. Такое мнение высказал журналистам советник губернатора города по экономике и финансам Евгений Елин, отмечает корреспондент ИА REGNUM.

Причем в первую очередь это относится к госзакупкам не в органах власти, а в подведомственных им учреждениях — ГУПах и других подобных структурах, в которых, по словам Елина, «далеко не всё хорошо с точки зрения прозрачности и эффективности».

Чиновник сообщил, что Смольный еще до конца текущего года намерен наладить поквартальный мониторинг итогов госзакупок, в том числе в сфере предоставления социальных услуг для населения.

«Мы ставим для себя задачу выйти на реальную стоимость тех услуг, которые оказываем населению. Это позволит нам более эффективно тратить бюджетные деньги», — сказал Елин.

Он привел в пример сферу дошкольного образования, при поддержке которой можно выбирать между строительством государственных детских садов, поддержкой частного бизнеса в этой сфере и субсидированием родителей дошкольников, чтобы они сами выбирали, где получить соответствующую услугу. Аналогичная ситуация — в сфере услуг для пожилых людей.

«В противном случае нам просто не хватит денег на всё», — резюмировал советник губернатора Санкт-Петербурга по экономике и финансам.

Отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM о возможных мерах по повышению эффективности использования городской собственности, Евгений Елин отметил, что в этой сфере очень много «непрозрачных» норм, затрудняющих эту задачу.

«Сказать «эффективно» или «неэффективно» (используется собственность города) мы не можем до того, пока не разберемся, как происходит принятие решений», — пояснил чиновник.

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