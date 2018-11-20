Торговый оборот Южной Кореи превысил 1 трлн долларов

Сеул, , 12:53 — REGNUM Объём внешней торговли Республики Корея превысил 1 триллион долларов — рекордный показатель 2017 года. По результатам 2018 ожидается рост до 1,1 триллиона, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на данные министерства торговли.

Главным драйвером роста стало взрывное увеличение экспорта микропроцессоров, чипов памяти и нефтехимической продукции. Положительные макроэкономические условия — рост мировой экономики и рост цен на нефть — позволили нивелировать пагубное воздействие торговой войны между США и Китаем, а также преодолеть волатильность финансовых рынков. По данным министерства торговли, поставки за рубеж полупроводников и нефтехимических продуктов за 10 месяцев 2018 года выросли на 36,2% и 15% в годовом выражении соответственно. Это является историческим рекордом.