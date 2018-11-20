Госдума приняла бюджеты ПФР, ФСС и ФОМС на 2019-2021 годы

Москва, , 11:22 — REGNUM Бюджеты внебюджетных фондов — Пенсионного фонда, Фонда обязательного медицинского страхования и Фонда социального страхования — на ближайшую трехлетку 2019−2021 годов Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 20 ноября.

Так, в Пенсионный фонд РФ в 2019 году поступит 8,267 трлн рублей. Новая смета фонда учитывает продление заморозки накопительной части пенсии, а также проведение с 2019 года в РФ пенсионной реформы, под которой подразумевается повышение пенсионного возраста до 60 лет у женщин и до 65 у мужчин.

При этом, как неоднократно подчеркивали в правительстве, размер трансферта из федерального бюджета не будет уменьшен — так, в бюджет ПФР поступит 3,319 трлн рублей. Однако сам бюджет фонда все равно останется дефицитным — расходы достигнут 8,532 трлн рублей, что на 265,5 млрд рублей превысит доходы фонда.

Бюджет Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) в 2019 году также будет дефицитным. Так, доходы фонды достигнут 2,098 трлн рублей, а расходы — 2,190 трлн рублей. Так, дефицит бюджета ФОМС составит 92,2 млрд рублей.

Единственным профицитным бюджетом внебюджетных фондов станет смета Фонда социального страхования (ФСС). Так, в фонд в 2019 году поступит 753 млрд рублей, а потратить из него планируется 741 млрд рублей. Профицит бюджета ФСС составит 11,9 млрд рублей.