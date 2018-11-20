Компания Honeywell поможет реализовать программу «Цифровой Казахстан»

Астана, , 11:11 — REGNUM Американская компания по производству электронных систем управления и автоматизации Honeywell открыла офис в Астане, сообщает 20 ноября агентство «Казинформ».

Офис американской компании стал третьим в Казахстане. Ранее представительства были открыты в Алма-Ате и Атырау. Компания планирует закончить новые соглашения с предприятиями Казахстана, которые будут направлены на развитие цифровых технологий.

Глава Honeywell в России, странах Таможенного союза и на Ближнем Востоке Норм Гилсдорф отметил, что компания намерена продолжить работу в рамках государственной программы «Цифровой Казахстан».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что на развитие государственной программы «Цифровой Казахстан» до 2020 года планируется выделить $400 млн.

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